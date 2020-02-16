Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada
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Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

Esenler'de bir otomobil ile motosikletli çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:36
Otomobille motosikletin çarpışma anı kamerada

'de bir otomobil ile motosikletli çarpıştı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenler Kazim Karabekir Mahallesi'nde seyir halinde otomobil yan yoldan çıkan motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düştü. Kazanın ardından polis ekipleri olay sevk edilirken, yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpışması görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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