Otomobille motosiklet çarpıştı...Korona yüzünden yaralıya hiç kimse yaklaşmadı Otomobille motosiklet çarpıştı.

Otomobille motosiklet çarpıştı...Korona yüzünden yaralıya hiç kimse yaklaşmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi ve Tevfikbey Caddesi ile Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nin bölündüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Şendil yönetimindeki 59 LG 201 plakalı otomobil, Murat Karpuz'un kullandığı 35 REF 67 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karpuz, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise Koronavirüs tehlikesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşmadığı görüldü.

Kazayı gördüğünü ifade eden Uğurcan Çabuk isimli genç, "Araç sürücüsü dönmek için sinyalini verdi. Arkasından gelen motosiklet sürücüsü de aynı istikamete dönmek istedi. Ancak aracın sinyal verdiğini fark etmedi. Aracın sağ tarafından geçmek isterken araç da sağ dönüş yapınca kaza oldu. Ben de bir vatandaş olarak hemen yardıma koştum. Korona virüs tehlikesi nedeniyle 112 ekibi gelene kadar insanların motosiklet sürücüsüne temas etmemeleri için uyardım" diye konuştu.

Kaynak: İHA