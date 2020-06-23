Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
23.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:15
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde Yesir M.'nin kullandığı plakasız motosiklet, Fuat T.'nin kullandığı 63 E 8062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA