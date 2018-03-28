Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gül Hanım T'nin kullandığı 58 AK 780 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Alparslan Sokak'ta Metin Ö'nün (17) kullandığı 58 BF 429 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberinde bulunan Muhammed İkbal Ataş (21) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.