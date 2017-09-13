Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, biri ağır iki kişi yaralandı.



Serdar Kocabey idaresindeki 06 AS 8754 plakalı otomobil ile Çetin Koçdoğan yönetimindeki plakasız motosiklet Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi Şehit Osman Öden Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Koçdoğan ile motosikletteki Ali Osman Koçdoğan yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü Koçdoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.