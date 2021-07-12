Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Kula Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 126 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden 126 sokağa dönmek isteyen Şevket Çetin (79) idaresindeki 45 AAC 609 plakalı otomobil ile 126 sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Gündüz (32) idaresindeki 45 RA 5719 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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