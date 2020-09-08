Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
08.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:43

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.G. (53) yönetimindeki 27 SF 996 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde Ali K'nin (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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