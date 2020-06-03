Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Şen yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Şen yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle D400 karayolu itfaiye kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Ramazan Budanur idaresindeki 44 ABV 262 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Ş. yönetimindeki 07 UY 738 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ş. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA