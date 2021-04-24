Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu  ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,  Konak yönüne seyir halinde olan Tolga İdis idaresindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KB 8315 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motor sürücüsü  metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan  İdis, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası olduğu öğrenilen motokurye Tolga İdis hayatını kaybetti. Öte yandan,  otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


- İzmir
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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