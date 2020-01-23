Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

23.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:04
Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı

'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Caner Alp idaresindeki 34 UU 9786 plakalı otomobille Yaşar Delibaşı'nın kullandığı 02 H 0013 plakalı yolcu midibüsü, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile otomobildeki Hacı Yusuf Erdoğan, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı
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