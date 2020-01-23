Otomobille midibüs çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille midibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Caner Alp idaresindeki 34 UU 9786 plakalı otomobille Yaşar Delibaşı'nın kullandığı 02 H 0013 plakalı yolcu midibüsü, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücüler ile otomobildeki Hacı Yusuf Erdoğan, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.