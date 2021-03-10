Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
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Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı

10.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53

Son dakika haberler... Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltıKAHRAMANMARAŞ'ta çaldıkları keçiyi otomobilin arka koltuğuna koyup kaçan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta çaldıkları keçiyi otomobilin arka koltuğuna koyup kaçan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş küçükbaş hayvanlarını otlatırken, sürüye bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler, keçilerden birini alıp araca koyarak kaçtı. İhbar üzerine jandarma ekipleri aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla otomobil durduruldu, içindeki E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) gözaltına alındı. Çalınan keçi de otomobilin arka koltuğundan bulundu.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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