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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Çatören mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametine giden M.A.U., idaresindeki 06 BSD 986 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.K.'nın kullandığı 06 COY 767 plakalı kamyonet virajda çarpıştı.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Y.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Kamyonet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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