Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Kömürcüler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BEK 141 plakalı otomobille 65 AAC 911 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemi alarak yolu tek şeritten trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, ambulans gelene kadar otomobil içerisindeki yaralı kadının güneşten etkilenmemesi için montlarıyla gölgelik yaptı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçlar ise olay yerinden kaldırdıktan sonra trafik normale döndü. - VAN

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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