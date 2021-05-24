Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hacıbekir Kışlası karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleriyle plakaları öğrenilemeyen otomobille minibüs çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - VAN

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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