Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hızırbey Mahallesi 1555 Sokak ile 1540 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Katırcı yönetimindeki 32 EU 138 plakalı otomobil ile Mustafa Karatuğ idaresindeki 06 HD 174 plakalı kamyonet 1540-1555 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri bankete çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücü Ramazan Katırcı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hatice Katırcı yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyonet sürücüsü görev yapan gazeteciye görüntü aldığı esnada, 'Kazandığın para zehir zıkkım olsun, neden kazayı çekeceksin? İnsanlar arabasını alıp satacak' diyerek tepki gösterdi ve otomobilinin önünde poz verdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA