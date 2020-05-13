Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
13.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:32

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 RC 3014 ile 04 P 4008 plakalı iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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