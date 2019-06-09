Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraf

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraf

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraf