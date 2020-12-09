Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

09.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:56

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hurda taşıyan kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 TF 648 plakalı hurda taşıyan kamyon, plakası alınamayan bir otomobil ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi kavşağında çarpıştı.

Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken araçlardaki D.U, K.U, P.U, C.U, A.U, Y.C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan K.U. ile P.U. hayatını kaybetti.

Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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