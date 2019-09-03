Otomobille kamyon çarpıştı: 1ölü

Otomobille kamyon çarpıştı: 1ölü

KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

03.09.2019 18:05
Otomobille kamyon çarpıştı: 1ölü

KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kahramanmaraş- Gaziantep yolunun 24'üncü kilometresinde Seyrantepe mevkisinde meydana geldi. Hakkı Abdulmuhsin (35) yönetimindeki 46 DJ 194 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalışan Dilaver Ortasöz'ün kullandığı 46 P 7944 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakkı Abdulmuhsin olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kaynak: DHA
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