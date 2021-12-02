Otomobille iş yerine giren ortağını öldüren şüpheli yakalandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından iş yerine otomobille giren ortağı Murat Öztok'u (35), tabanca ile vurarak öldüren Hakan Tüfekçi (40), polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Kayıtlarda ölen Öztok'un, otomobille iş yerine girdiği görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kafe işleten Murat Öztok ile ortağı Hakan Tüfekçi arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Öztok, tartışmanın ardından bindiği otomobilini kafeye sürdü. Murat Öztok, araçla kafenin duvarını yıkarak içeri girdi. Tüfekçi ise Öztok'a tabancayla ateş etti. Merminin isabet ettiği Öztok yaralanırken, Tüfekçi ise kaçtı.

İsmini vermek istemeyen görgü tanığı, "Adam bir anda araçla içeriye girdi. O sırada Hakan ağabey silahına davrandı. Yaralıyı arabadan çıkarmak için çok uğraştım. Ona ilk müdahaleyi ben yaptım; ama onu arabadan çıkaramadım. Araba içeri girdiğinde korktum. Ancak o esnada yapacak bir şey yoktu. Çok panik oldum, Hakan ağabeyi de uyardım 'sıkma' dedim" diye konuştu.