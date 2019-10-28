Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

28.10.2019 16:46

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Atilla Arslan idaresindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil ile Cuma B'nin kullandığı 46 F 5508 plakalı hafriyat kamyonu Elbistan-Göksun kara yolunun Kabaağaç Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
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