Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

22.02.2021 20:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:14
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Serik'e bağlı Haspınar Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. (24) yönetimindeki 07 AEF 087 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.U. (57) idaresindeki 07 MBC 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, H.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K. (31), İ.K. (10), H.T.K. (7), S.D. (68) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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