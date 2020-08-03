Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ -Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara yönüne gitmek için Çavuşköy kavşağından dönmek isteyen İdris Akar'ın kullandığı 59 LN 151 plakalı otomobil ile Tekirdağ yönüne giden Selahattin Harman'ın kullandığı 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice Akar (32) ile hafif ticari araçta bulunan Fırat Harman (9), Diclenur Harman (12) ve Macide Harman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA