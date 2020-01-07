Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler » Güncel » Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması 17 yaşındaki kız çocuğu öldü, 3 kişi yaralandı.

07.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:52

'nin ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması 17 yaşındaki kız çocuğu öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nurcan C. idaresindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, Serinhisar-Acıpayam kara yolunda Gökhan İhsan K'nin yol kenarına park etmeye çalıştığı 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün kızı Hilal C. (17) sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Nurcan C. ile hafif ticari aracın sürücü ve yanındaki Elif K, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler