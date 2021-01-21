Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

21.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:40
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir- İstanbul yolu üzerindeki Mimar Sinan Bulvarı Manisa OSB Kavşağı'nda meydana geldi. Tayfur Başyünlü yönetimindeki 35 ACK 674 plakalı otomobil ile Ceyhan Benzer yönetimindeki 45 UR 980 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılardan Tayfur Başyünlü Manisa Şehir Hastanesi'ne, Ceyhan Benzer Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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