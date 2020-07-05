Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi
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Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığını öne süren Sezgin A. (25), otomobille evin duvarına çarptı.

Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi
05.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:22

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığını öne süren Sezgin A. (25), otomobille evin duvarına çarptı. Yapılan testte 1.50 promil alkollü çıkan genç, ambulansa binmeden önce aracındaki içki şişelerini yanına almak istedi.

Kaza, sabah saatlerinde, Murtaza Mahallesi Dış Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Sezgin A. yönetimindeki 34 RP 834 otomobil, kontrolden çıkarak, evin duvarına çarptı. Kazada hafif yaralanan Sezgin A. ve yanındaki arkadaşı İlker A.'ya, ihbarla gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mahallelinin tepki gösterdiği Sezgin A., sevgilisinden ayrıldığını öne sürerek, gözyaşı döktü. Ambulansa binmeden önce aracına giden Sezgin A., içki şişelerini yanına almak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine Sezgin A., ambulansa bindirildi. Sezgin A., yapılan testte 1.50 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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