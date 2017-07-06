Otomobille Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emine H. (42), idaresindeki 07 BJ 8219 plakalı otomobil aynı yolda ilerleyen Samet Ş. (16) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekileri n ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Samet Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA