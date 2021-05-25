Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Baykul Sokak ile 1931 sokağın kesiştiği kavşakta E.G. idaresindeki elektrikli bisiklet ile G.S., idaresindeki 81 AAR 267 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savrulurken, yolcu olarak bulunan Y.K. otomobilin üzerine düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Y.K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı