Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
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Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası, araçla duvar arasına sıkışan motosikletli yaralandı.

Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası, araçla duvar arasına sıkışan motosikletli yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yalıkavak Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken dönüş yapan motosiklet ile caddede seyreden hafif ticari araç çapıştı. Çarpışma sonra motosiklet, cadde kenarındaki istinat duvarı ile hafif ticari araç arasına sıkıştı. Vücuduna aldığı darbelerle yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 Acil Sağlık ekipleri ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada motosikletin ise hurdaya döndüğü görüldü.

Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı
Kaza sonrası otomobille duvarın arasına sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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