Otomobille çocuğa çarptılar tepki gösterenlere silah çekip 1 kişiyi vurdular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobille çocuğa çarptılar tepki gösterenlere silah çekip 1 kişiyi vurdular

ESENYURT'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa çarptı.

Otomobille çocuğa çarptılar tepki gösterenlere silah çekip 1 kişiyi vurdular
17.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:59
ESENYURT'ta otomobille sokak aralarında hız yapan magandalar, sokakta oynayan bir çocuğa çarptı. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine silah çeken magandalar bir kişiyi bacağından vurdu.

Olay 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PV 5366 plakalı otomobilde bulunanlar  Bağlarçeşme Caddesi'ndeki sokak aralarında otomobille hız yapmaya başladı. Bu kişilerin otomobille bir çocuğa çarpmalarının ardından mahalle sakinleri tepki gösterince tartışma başladı. Giderek büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce magandalar yanlarındaki silahla mahalle sakinlerinden Zafer G.'yi bacağından yaraladı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı Zafer G., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sokaktaki inceleme sonrası 3 adet tabanca mermisi buldu. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olay sonrası yaptığı araştırmada olaya karışan Mürveddin D., Metin Y., Emre D., isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet tabanca mermisi bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Serdar Ortaç Hatice Çarpar Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Otomobille çocuğa çarptılar tepki gösterenlere silah çekip 1 kişiyi vurdular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 16:21:33. #1.15#
title