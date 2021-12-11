Otomobille çarptıkları kadınının ölümüne neden olan 2 kişi serbest

ESKİŞEHİR'de, otomobille Rüveyda Çapa Halaç'a (31) çarparak ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Mustafa Doğukan D. (21), adli kontrol şartıyla arkadaşı Mehmet Ü. (20) ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaza, 7 Aralık'ta Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, 1 çocuk annesi Rüveyda Çapa Halaç'a, Ziraat Caddesi'nde otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekiler de kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Halaç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan Rüveyda Çapa Halaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.