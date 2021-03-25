Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
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Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı

SİVAS'ta sürücü Safiye Kervan Kıran, otomobille önce bisikletteki Canpolat Işık'a ardından yolda yürüyen Tolgahan Daşdelen'e çarptı.

SİVAS'ta sürücü Safiye Kervan Kıran, otomobille önce bisikletteki Canpolat Işık'a ardından yolda yürüyen Tolgahan Daşdelen'e çarptı. Kazada 2 kişi de yaralanırken, kazanın şokunu yaşayan Kıran'ı ise yakınları sakinleştirdi. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Raylı Sokak'ta meydana geldi. Safiye Kervan Kıran, kullandığı 60 TR 710 plakalı otomobille sokağa gireceği sırada, önce aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık yönetimindeki bisiklete ardından yaya Tolgahan Daşdelen'e çarptı. Kazada Canpolat ve Daşdelen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Safiye Kervan Kıran ise bölgeye gelen yakınları tarafından sakinleştirildi. 


Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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