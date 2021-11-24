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Otomobille çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Otomobille çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, otomobiliyle çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, otomobiliyle çarptığı yayanın bacağının kopmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de Fatih Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptıktan sonra kaçtı.

Kazada ağır yaralanan ve sol bacağı kopmuş halde hastaneye kaldırılan A.A'nın bacağı hastanedeki müdahaleye rağmen yerine dikilemedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaza yerindeki dikiz aynası ve kan izi bulunan tampon parçasını inceleyerek aracın marka ve modelini belirledi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarında inceleme yapan ekipler, 200 aracı tarayarak kaza öncesi ve sonrasındaki görüntülerinden olaya karışan aracı ve sürücüyü belirledi.

Ekipler, operasyonla sürücü Ö.İ'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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