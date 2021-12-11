Otomobille çarptığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı adli kontrolle serbest - Haberler
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Otomobille çarptığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı adli kontrolle serbest

Otomobille çarptığı kadını öldürdüğü öne sürülen zanlı adli kontrolle serbest
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de 31 yaşındaki Rüveyda Çapa'nın (31) otomobil çarpması sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri savcılık sorgusu, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 31 yaşındaki Rüveyda Çapa'nın (31) otomobil çarpması sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri savcılık sorgusu, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobili kullandığı iddia edilen M.D.D. (21) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı M.Ü'nün (20) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki sorguları tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.D.D. ile M.Ü. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.D.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 7 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rüveyda Çapa (31), kaldırıldığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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