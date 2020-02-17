Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2)
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Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ilgın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

17.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:58
Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'nın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail G. ve cesedi birlikte kuyuya attığı kayınpederi Mustafa E. (54) tutuklanırken, arkadaşları İsmail G. ve İsmail M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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