Otomobille çarptığı çiftçinin cesedini, 'cezaevi' korkusuyla kuyuya atmış (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'nın Ilgın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'nın Ilgın ilçesinde alkollüyken kullandığı otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atan İsmail G. (33) ve 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail G. ve cesedi birlikte kuyuya attığı kayınpederi Mustafa E. (54) tutuklanırken, arkadaşları İsmail G. ve İsmail M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.