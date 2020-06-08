Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı.

Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı
08.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:18

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde otomobil ve traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30'da Kayseri'nin Develi ilçesi Erciyes Kayak Merkezi çıkışında meydana geldi.  Develi istikametine giden Turgay Şahbaz yönetimindeki 28 H 1924 plakalı traktör yol yapım nedeniyle tek şeride inen yolda Şaban Suyruğe yönetimindeki 28 BHM 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddeti ile traktör ikiye ayrıldı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Kazada yaralanan Turgay Şahbaz (46) Mustafa Şahbaz (48) Meryem Suyruğe (46) ve Şaban Suyruğe (50) ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı Haber
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Haber
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Haber
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 00:18:43. #1.15#
title