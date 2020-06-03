Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı
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Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanarak yandı.

Otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanıp alev alev yandı: 1 yaralı
03.06.2020 02:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:04

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır şarampole yuvarlanarak yandı. Tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bililere göre, Abidin Toy idaresindeki 58 TZ 095 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çıkarak aynı istikametten gelen Hüsamettin Y. yönetimindeki 34 CTC 061 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan tır şarampole yuvarlanarak alevlere teslim oldu. Tır içerisinde bulunan sürücü Abidin Toy ve araçta bulunan bir kişi çatlayan camı kırarak dışarı çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hüsamettin Y. İse yaralandı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralı otomobil sürücüsü Hüsamettin Y. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Çatlak camı, ayağımla vura vura kırdım"

Kaza anını anlatan tır sürücüsü Abidin Toy, yanan araçtan camı kırarak kurtulduklarını ifade ederek, "Sağ şeritten ilerliyordum. Bir anda oldu. Ne olduğunu bilemiyorum. Aracın devrildiğini hissettim. Yanımda bulunan arkadaşım araç yanıyor deyince içinden çıkmaya çalıştık. Arkadaş kapıyı açmaya çalıştı, açamadı. Ben de çatlak camı, ayağımla vura vura kırdım. Oradan dışarı çıktık" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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