Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi
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Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. TIR, beton bariyerleri aşarak Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesindeki 3 aracın üzerine düştü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek Kavşağı'nda meydan geldi. Çanakkale'den Bandırma istikametine ilerleyen ve iddiaya göre kırmızı ışıkta Erdek yoluna dönmek isteyen Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil, o sırada Bursa istikametinden Çanakkale yönüne giden Uğur Erdil'in (58) kullandığı 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle beton bariyerleri aşan TIR, Bandırma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesine girerek, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düşüp, yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü Mert Kaplan ile araçta bulunan Yasin İris (25), Büşra Aygörmüş (24), Kübra Aygörmüş (29) ve TIR sürücüsü Uğur Erdil yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi
Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi
Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi
Otomobille çarpışan TIR beton bariyerleri aşıp, emniyetin bahçesine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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