Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu - Haberler
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Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobille çarpışan ticari araç korkulukları parçalayıp kanala uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç korkulukları aşarak sulama kanalına uçtu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan hafif ticari araç korkulukları aşarak sulama kanalına uçtu. Araç sürücüsü, kanaldaki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden gelip Şelale Mahallesi istikametine gitmekte olan Harun Tuncer Şahin'in kullandığı 07 APG 670 plakalı otomobil ile 4502 sokakta seyir halindeki Suat Gök'ün kullandığı 07 ABP 771 plakalı hafif ticari aracın kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle korkulukları parçalayarak kanala uçan hafif ticari araç sürücüsü Suat Gök, kanal içerisindeki araçtan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Manavgat, Otomobil, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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