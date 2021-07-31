Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
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Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı

Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, asit yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, asit yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tankerdeki asit ise yola saçıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet karayolu Derecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Emet ilçesi yönünde ilerleyen E.M. yönetimindeki 33 ALU 68 plakalı asit yüklü tanker ile O.K. yönetimindeki 16 BC 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan G.K. ve G.A. yaralandı. Kaza sonrası devrilen tankerin asit yükü yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince 4 yaralı ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen tanker ve dökülen asit nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı
Otomobille çarpışan tanker devrildi, asit yükü yola saçıldı; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen

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