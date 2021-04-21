Otomobille çarpışan taksi simit tezgahına daldı; kaza anı kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, otomobile çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, otomobile çarptı. Taksinin savrularak yol kenarındaki seyyar simit tezgahını devirdiği kazada hafif yaralanan ve şoka giren simitçi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, N.M.'nin kullandığı taksi, önündeki belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı öne sürülen K.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, yol kenarında bulunan simit tezgahına dalarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan ve şoka giren simitçi Metin T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Metin T.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, manevra yapan otomobilin taksi ile çarpışması yer alıyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI