Otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı, annesi öldü
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Otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı, annesi öldü

Otomobille çarpışan motosikletteki sürücü yaralandı, annesi öldü
Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

KİLİS'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Özkan (31) yaralandı, annesi Memduha Özkan (75) ise hayatını kaybetti.

KİLİS'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Özkan (31) yaralandı, annesi Memduha Özkan (75) ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kilis- İslahiye yolunda meydana geldi. Kilis yönüne giden Mehmet Çiftçi yönetimindeki 27 BRF 81 plakalı otomobil, kavşakta Kenan Özkan'ın kullandığı 27 J 9306 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Kenan Özkan ile annesi Memduha Özkan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı anne ve oğlu, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Memduha Özkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mehmet Çiftçi'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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