Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşamahmut Sokak ile Kahraman Sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (16) idaresindeki 55 DP 489 plakalı motosiklet ile Muharrem D. yönetimindeki 55 RF 433 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Emirhan G. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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