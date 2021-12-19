Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı.

Olay, Hastane mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R. D. İdaresindeki 16 BCN 27 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu M.E.M.'nin kullandığı 03 MA 0568 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E.M. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.E.M., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Otomobille çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

 İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

 Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title