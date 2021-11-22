Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı - Haberler
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Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki genç metrelerce savruldu.

ZONGULDAK (İHA) - Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki genç metrelerce savruldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Perşembe beldesi kavşağında yaşandı. E.D. idaresindeki 54 AFC 104 plakalı Honda marka otomobil Bartın'a seyir halindeyken kavşakta motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Erdinç Ünal ve Emre Bayraklı isimli gençler motosikletten fırlayarak metrelerce öteye savruldu.

Olayın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü acil sağlık ekiplerine haber verdi. Ailesiyle birlikte Bartın'daki evine gittiğini anlatan sürücü E.D. kaldırım kenarına fırlayan gençlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı gençler ambulanslarlar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tutanak tutarken kazaya karışan araçları karayolundan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

Otomobille çarpışan motosikletli iki genç metrelerce savruldu: 2 yaralı

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