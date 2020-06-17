Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde akşam saatlerinde Emre O. yönetimindeki plakasız motosiklet, Saimbeyli Caddesi otogar kavşağında Ahmet E. idaresindeki 01 DR 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emre O., 112 ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA