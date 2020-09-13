Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ümit Toma (51) yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
13.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:13

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ümit Toma (51) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Antalya- Konya yolunun 30'uncu kilometresindeki Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Toma'nın kullandığı 34 DEE 311 plakalı motosikletle karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 14 GE 831 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten savrularak yol kenarındaki kayalıklara çarpan Ümit Toma, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Ümit Toma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü H.T. ise kazayı hafif yaralı atlattı. Ümit Toma'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı. H.T. ise ifadesi için gözaltına alındı.Ümit Toma'nın gezi için motosikletli bir grup arkadaşıyla Manavgat'taki Köprülü Kanyon'a gittiği, dönüş yolunda da kazanın meydana geldiği öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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