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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Kızılay Caddesi'nde akşam saatlerinde İbrahim B. (32) idaresindeki 55 AFS 850 plakalı motosiklet, Umut G. (41) idaresindeki 55 JN 666 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim B. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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