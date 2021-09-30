Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Turan Ceylan (20), yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Turan Ceylan (20), yaralandı.

Eskişehir yönünden İnegöl'e doğru gelen Turan Ceylan yönetimindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nden çıkan Halim Sayılgan (40) yönetimindeki 16 AOY 340 plakalı otomobile çarptı. Kazada başında kask bulunan motosiklet sürücüsü Ceylan, yaralandı. Turan Ceylan çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Mustafa Keser Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:44:12. #1.17#