Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Turan Ceylan (20), yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Turan Ceylan (20), yaralandı.
Eskişehir yönünden İnegöl'e doğru gelen Turan Ceylan yönetimindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nden çıkan Halim Sayılgan (40) yönetimindeki 16 AOY 340 plakalı otomobile çarptı. Kazada başında kask bulunan motosiklet sürücüsü Ceylan, yaralandı. Turan Ceylan çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.