Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Yerel

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bucak Mahallesi Pazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., idaresindeki 03 AGC 143 plakalı otomobil, A.O.U.'nun kullandığı tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü A.O.U., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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